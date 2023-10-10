Белый дом сообщил об отсутствии планов вводить войска США в Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у США пока нет планов вводить на территорию Израиля свои войска. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS .

Слова Кирби приводит агентство ТАСС. Он подчеркнул, что Вашингтон будет защищать свои интересы на Ближнем Востоке, поэтому в восточную часть Средиземного моря была направлена первая партия военной помощи Израилю – крупнейший авианосец Gerald R. Ford.

«У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами», – сказал Кирби.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Утром в этот день боевики ХАМАС выпустили по Израилю от 2500 до 5000 ракет, а также напали на участников фестиваля электронной музыки Supernova, который проходил в пустыне Израиля вблизи границы с сектором Газа. В результате – порядка 260 человек погибли, десятки женщин были взяты в плен.

На данный момент известно о 130 мирных жителях, которые были взяты в плен боевиками движения ХАМАС. Среди них, по сообщениям СМИ, есть граждане России, США, Китая.

Руководство радикального политического движения требует выпустить своих лидеров из тюрем Израиля, обещая таким образом свободу пленным. Кроме того, боевики заявляли, что будут казнить граждан, если Израиль продолжит наносить удары по сектору Газа.