Белый дом: США ждут захватывающих выборов в РФ после выдвижения Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби дал оценку недавнему выдвижению президентом России Владимиром Путиным своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.

С его слов, период выборов обещает быть жарким, а сама гонка «будет что надо».

«Это будет гонка что надо», — передают слова Кирби журналисты РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства весной 2024 года. Днем ранее Совет Федерации назначил дату очередных президентских выборов в России на 17 марта, объявив, таким образом, старт избирательной кампании.