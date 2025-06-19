Белый дом: Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана
Белый дом: Трамп выступает за мир через силу
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Президент США Дональд Трамп всегда пытается решить глобальные конфликты дипломатическим путем, отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Он – главный миротворец, добавила она. При этом, отметила Левитт, Трамп выступает за мир через силу, и если есть шанс для дипломатии, он всегда им воспользуется.
Но он не побоится использовать силу, заключила Левитт.
Так она прокомментировала подход Трампа в отношении Ирана.
Ранее сообщалось о том, что в Совфеде пояснили последствия досрочного отъезда Трампа с саммита G7.