Белый дом: Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана

Он – главный миротворец, добавила она. При этом, отметила Левитт, Трамп выступает за мир через силу, и если есть шанс для дипломатии, он всегда им воспользуется.

Но он не побоится использовать силу, заключила Левитт.

Так она прокомментировала подход Трампа в отношении Ирана.

Ранее сообщалось о том, что в Совфеде пояснили последствия досрочного отъезда Трампа с саммита G7.