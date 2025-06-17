По словам зампреда верхней палаты парламента Константина Косачева, досрочный отъезд главы Белого дома Дональда Трампа c саммита в Канаде не оставляет хорошего будущего формату «Большой семерки» (G7). Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в целом сложилось впечатление, что спустя семь лет после Москвы указанную группу покидает и Вашингтон. Таким образом, отъезд Трампа без ссылок на Ближний Восток и с дезавуированием заявлений Макрона о том, что тот всегда ошибается, хорошего будущего этому формату практически не оставляет.

Ранее эксперт Семибратов объяснил, о чем говорит бегство Трампа с саммита G7.