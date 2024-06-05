Белый дом: у США нет планов отправлять на Украину солдат или инструкторов

У США нет планов отправлять своих военнослужащих или инструкторов на территорию Украины. В этом заверил советник президента страны по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что в ходе брифинга представитель Белого дома заявил о том, что у Вашингтона нет планов отправлять своих солдат, советников или инструкторов на помощь украинским ВС.

В то же время советник президента заявил о том, что отправленное украинской стороне недавно оружие Соединенных Штатов стало менять ситуацию в текущем конфликте. Салливан признал, что до этого ситуация была критической для Киева, но сейчас Вашингтон надеется на то, что ВСУ смогут обороняться и даже перейти в наступление, передают журналисты.

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