Белый дом убрал из соцсетей фото Байдена с людьми в камуфляже

Белый дом удалил из соцсетей фото, на котором был изображен президент Соединенных Штатов Джо Байден, жмущий руки мужчинам с флагами США на камуфляже во время последнего визита в Израиль. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Сообщается, что на удаленный снимок случайно попали не скрытые лица и татуировки некоторых присутствовавших на встрече в израильской столице. Этих людей пресс-служба Байдена назвала сотрудниками служб экстренного реагирования, не уточняя их национальной принадлежности.

Подпись к фото гласила, что Байден встретился с ними для того, чтобы поблагодарить за работу по ответам на террористические атаки ХАМАС.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что американские военные помогают Израилю только планированием и разведкой по части освобождения заложников, находящихся у ХАМАС.