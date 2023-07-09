Белый дом: Украина дала письменные гарантии неприменения кассетных бомб на территории РФ

Киев не будет использовать поставляемые в ВСУ кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, руководством страны Вашингтону даны письменные гарантии.

Ранее в американской администрации приняли решение передать Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы в качестве существенной помощи в контрнаступлении. При этом такие ключевые союзники США по НАТО как Британия, Италия и Испания высказались резко против передачи данного вида вооружения.

«Они не будут применять кассетные боеприпасы на территории России, они будут использовать их только на своей», — заявил Салливан в видео, опубликованном на YouTube-канале Белого дома.

Также, как добавил Салливан, руководство Украины письменно гарантировало Белому дому, что якобы не станет применять указанные вооружения в населенных пунктах, а только на поле боя.