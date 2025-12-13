Белый дом в ярости из-за слитых демократами фото из дела Эпштейна с презервативами и портретом Трампа
Белый дом раскритиковал СМИ и демократов за фото Трампа на презервативах
Фото: [Посольство США в Москве/Медиасток.рф]
Администрация бывшего президента США Дональда Трампа резко осудила действия демократов в Конгрессе и ряд СМИ за обнародование новых материалов по дегу покойного Джеффри Эпштейна.
Критика последовала после публикации фотографий, где среди прочих предметов фигурируют пачки презервативов с изображением Трампа и провокационной надписью.
Как отмечалось ранее, экс-президент оказался на нескольких снимках, опубликованных комитетом демократов в Палате представителей в рамках их параллельного расследования. На одной из фотографий запечатлены упаковки презервативов с портретом Трампа и ценником в 4,5 доллара.
Представитель команды Трампа Эбигейл Джексон выступила с заявлением, в котором назвала действия оппонентов манипуляцией.
«В очередной раз демократы выборочно публикуют отрывочные материалы с произвольным редактированием, пытаясь создать ложный нарратив… СМИ пора перестать повторять их тезисы», — заявила она.
Джексон также призвала журналистов обратить внимание на связи самих демократов с Эпштейном, особенно после того, как против него были выдвинуты официальные обвинения.
«Фальсификация против президента Трампа неоднократно опровергалась», — подчеркнула представитель.
