Посол России в США сообщил, что американские спецслужбы преследуют россиян

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что американские спецслужбы неоднократно проводили бесцеремонные обыски у граждан России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости .

Он подчеркнул, что количество допросов, которому подверглись россияне, не перечислить. Антонов отметил, что людей унижали.

«А уж если россияне приходят в российское посольство, то жди дополнительных «собеседований»: зачем приходили в дипмиссию, какие указания поступили от посла», — сказал посол.

По словам Антонова, спецслужбы США всегда с настороженностью относились к посольству России в Вашингтоне и в целом к действиям российских дипломатов. Он подчеркнул, что американцами никогда не нравилась активная работа российского дипломатического ведомства по поддержанию связей и оказанию содействия гражданам РФ.

Кроме того, добавил Антонов, характер такой «работы» спецслужб США за два года уже начал носить ярко выраженный агрессивный характер с проявлением провокаций.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в размещении российских кораблей в акватории Кубы.