Белый дом выступил за возобновление зерновой сделки

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что правительство Штатов призывает РФ к возобновлению зерновой сделки, несмотря на недавнее заявление российского президента о намерении возместить поставки зерна из Украины на мировом рынке.

Представитель Белого дома дала комментарий касаемо недавно опубликованной статьи президента РФ Путина. Она заявила, что России нужно вернуться к сделке.

Жан-Пьер сообщила, что правительство США будет и дальше призывать РФ к возобновлению зерновой сделки.

Недавно Владимир Путин заявил о готовности своего государства заместить зерно из Украины. Заявление он сделал в своей статье, опубликованной на сайте Кремля.

Там же он сообщил, что вторая сторона не выполнила ни одного из условий РФ по черноморской инициативе.