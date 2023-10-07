Белый дом заявил о непричастности к финансированию атаки на Израиль

Правительство Соединенных Штатов Америки отрицает причастность к финансированию атаки на территории Израиля. Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Бейтс заявил, что иранские активы, которые были разморожены во время совершения сделки по обмену заключенными, иранская сторона могла потратить только на продовольствия и лекарства. По словам американского представителя, эти активы «не идут» иранскому правительству.

Накануне сообщалось о нападении иранского движения ХАМАС на Израиль. Представители движения заявляли о том, что в рамках военной операции, по государству было выпущено пять тысяч ракетных снарядов. Параллельно, отряд боевиков совершил проникновение на территорию нескольких поселений в Израиле.