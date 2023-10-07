Белый дом заявил о непричастности к финансированию атаки на Израиль
Фото: [ИТАР-ТАСС/ Константин Кижель]
Правительство Соединенных Штатов Америки отрицает причастность к финансированию атаки на территории Израиля. Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Бейтс заявил, что иранские активы, которые были разморожены во время совершения сделки по обмену заключенными, иранская сторона могла потратить только на продовольствия и лекарства. По словам американского представителя, эти активы «не идут» иранскому правительству.
Накануне сообщалось о нападении иранского движения ХАМАС на Израиль. Представители движения заявляли о том, что в рамках военной операции, по государству было выпущено пять тысяч ракетных снарядов. Параллельно, отряд боевиков совершил проникновение на территорию нескольких поселений в Израиле.