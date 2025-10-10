Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп не намерен останавливаться в своей миротворческой деятельности. Реакция последовала после оглашения решения Нобелевского комитета, который, по мнению представителя администрации, ставит политику выше мира.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, президент США будет и дальше активно работать над заключением мирных соглашений для прекращения военных конфликтов.

Чунг охарактеризовал Трампа как гуманиста, обладающего уникальной силой воли, способной решать самые сложные международные проблемы. При этом представитель американской администрации подверг критике Нобелевский комитет, заявив, что его решение демонстрирует приоритет политических мотивов над реальными достижениями в установлении мира.

Заявление было сделано на официальной странице в социальной сети X. Эксперты расценивают эту реакцию как сигнал о продолжении независимого внешнеполитического курса Вашингтона, не ориентированного на международные награды.

