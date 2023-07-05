Бену Уоллесу отказали в должности главы НАТО

Правительство США отклонило кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Известно, что причиной отказа стала беспрецедентная поддержка Украины со стороны министра. Об этом сообщило издание The Telegraph , ссылаясь на свои источники.

В статье указано, что Уоллес являлся фаворитом для многих стран, но не для Вашингтона, возглавляющего альянс. Причиной для этого стала безоговорочная поддержка Киева со стороны кандидата.

США, в свою очередь, настаивают на кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен, которая в данный момент занимает пост главы ЕК.

Собеседники издания отметили, что данное решение со стороны США, может испортить их отношения с Королевством, несмотря на то, что они являются давними союзниками.

Йенс Столтенберг, занимающий сейчас пост в НАТО, останется действующим генсеком до 1 октября 2024 года. Информацию подтвердил, в том числе, сам Столтенберг.