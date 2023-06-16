Бербок потребовала от Боснии и Герцеговины санкций в отношении России как от кандидата в ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны-кандидаты в Евросоюз обязаны присоединиться к антироссийским санкциям.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем.

Босния и Герцеговина получила статус кандидата в ЕС в декабре прошлого года. Балканской стране необходимо провести реформы, необходимые для вступления.

Сараево не приняло ни одного официального решения по поводу антироссийских санкций. А президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, Милорад Додик в конце мая побывал в Москве, где встречался с Владимиром Путиным.

Он отметил, что является другом российского президента.