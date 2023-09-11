Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом, сообщает агентство DPA.

Бербок добралась до Киева ночным поездом из Польши – этот маршрут используют большинство высокопоставленных иностранцев для визита в украинскую столицу.

Для министра это уже четвертая поездка на Украину за последние полтора года.

По прибытии Бербок заверила, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Германии в военной, экономической и гуманитарной сферах.

О графике встреч Бербок в Киеве ничего не сообщается.