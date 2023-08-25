Бербок признала провальность экономических санкций против РФ
Фото: [©Пресс-служба МИД России/РИА Новости]
По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, экономическая санкционная политика Запада против нашей страны не принесла тех результатов, на которые была рассчитана. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на издание Bild.
Она пояснила, что якобы этот недостаточный эффект связан с особенностями формы госуправления в РФ, назвав политику России авторитарной.
По ее мнению, украинский конфликт показал Западу, что «рациональные решения бессильны».