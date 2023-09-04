Бербок вновь допустила смешную оговорку, говоря об Украине
Фото: [AP/TASS]
Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз попала в курьезную ситуацию, назвав украинское зерно «кокаиновым».
Оговорка случилась в ходе пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску. Бербок поблагодарила Румынию за предоставление экспортных возможностей для «кокаинового зерна».
Ранее Бербок уже называла Украину «Кокаиной».
Среди других перлов дипломата – «разворот на 360 градусов» и «страны, находящиеся от Германии в сотнях тысяч километров».