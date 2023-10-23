Бербок вспомнила о квадратуре круга в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Глава МИД Германии Анналена Бербок сравнила ситуацию в секторе Газа с неразрешимой задачей построения квадратуры круга. Об этом она сказала перед заседанием совета министров иностранных дел стран ЕС.

Она отметила, что одновременно необходимо бороться с терроризмом и при этом не допустить страданий двухмиллионного гражданского населения в Газе.

«Это квадратура круга, но нам нужно вместе построить эту квадратуру круга», – заявила Бербок.

Задача о квадратуре круга состоит в нахождении способа построить с помощью циркуля и линейки (без шкалы с делениями) квадрата, равного по площади данному кругу. Задачу пытались решить еще античные математики, была доказана ее неразрешимость из-за трансцендентности числа пи.