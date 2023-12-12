Березовская и Зарубин проведут прямую линию с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал имена ведущих, которые проведут прямую линию с Владимиром Путиным. Сам Песков будет модератором на пресс-конференции.

«Прямая линия» и большая пресс-конференция Путина пройдут в четверг, 14 декабря. Два мероприятия впервые объединят в одно. Ожидается, что глава государства сам выберет вопросы, которые прозвучат в прямом эфире.

«Часть, которая касается непосредственно ежегодной пресс-конференции, по традиции будет вести пресс-секретарь президента... Модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от «Первого канала» будет Екатерина Березовская и от телеканала «Россия 1» и ВГТРК будет Павел Зарубин», – сказал Песков журналистам.

Вопросы от граждан РФ обрабатывают активисты Народного Фронта. Направить свое обращение президенту России можно по номеру телефона: 8-800-200-4040, на сайте moskva-putinu.ru, по СМС на номеру04040, а также через социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» в специально созданных для этого тематических сообществах.

Прямая линия с президентом России последний раз проводилась 30 июня 2021 года. Тогда множество вопросов граждан были посвящены коронавирусу в связи с пандемией. На предстоящей пресс-конференции ожидаются вопросы по проведению РФ специальной военной операции, а также по вопросам социальной политики государства.

Прямая линия будет показана в эфире двадцатый раз. Самая первая пресс-конференция с российским лидером состоялась 24 декабря 2001 года.