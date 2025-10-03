Немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что выступление Владимира Путина на Валдайском форуме демонстрирует углубляющийся кризис в отношениях России с Западом, где главный удар, по мнению обозревателей, пришелся по Берлину.

Выступление российского президента на заседании клуба «Валдай» показало резкое ухудшение отношений с Западом, особенно с Европой. Как пишет немецкая Berliner Zeitung, тон Кремля в адрес Берлина оказался значительно жестче, чем в адрес Вашингтона. Издание обращает внимание на два ключевых момента: готовность Москвы вести диалог по Украине с администрацией Дональда Трампа и одновременное категорическое отвержение идеи о включении Германии в состав Совбеза ООН.

Немецких читателей также насторожили прозвучавшие на форуме предупреждения о глобальной катастрофе в случае попыток нанести России стратегическое поражение, которые в Берлине восприняли как отсылку к ядерному сдерживанию. Аналитики газеты напоминают, что критика суверенитета Германии и ее роли в послевоенном мире — не новая тема в выступлениях российского лидера, что указывает на устойчивую и тревожную тенденцию.

