По словам экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Чарльза Купчана, НАТО, вероятнее всего, не станет посылать войска на территорию Незалежной, поскольку имеется высокий риск столкновения с Вооруженными Силами РФ. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung .

Он подчеркнул, что с начала украинского конфликта государства-члены альянса были разумно осторожны с целью избежания эскалации и прямого конфликта между военным блоком и Россией.

По мнению американского политика, это является также и причиной того, что отправка польских и французских войск в зону украинского конфликта маловероятна.

Он добавил, что слова французского лидера о вводе иностранного контингента на Украину не следует воспринимать за чистую монету. При этом никакое западное вооружение не поспособствует возвращению Незалежной утраченных территорий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».