Беспилотник атаковал торгпредство РФ в Швеции

Беспилотник атаковал торговое представительство России в Швеции, сообщил SHOT. По информации телеграм-канала, у входа в здание дрон сбросил пакет с краской.

Как отметили в посольстве РФ в Швеции, эта атака является частью провокационных действий в отношении российских дипломатов, выполняющих свою работу на территории иностранного государства.

В ведомстве подчеркнули, что подобные «акции» ставят под угрозу безопасность сотрудников торгпредства России, а также наносят ущерб имуществу правительства.

Кроме того, добавили в российском посольстве, шведские власти не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств, допустив подобные атаки на своей территории, направленные против представителей других стран.

Ранее член Шведской королевской академии Ларс Берн назвал европейских политиков идиотами из-за агрессивного отношения к России.