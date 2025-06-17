Беспилотник атаковал торгпредство РФ в Швеции
SHOT: у входа в торгпредство РФ в Швеции дрон сбросил пакет с краской
Беспилотник атаковал торговое представительство России в Швеции, сообщил SHOT. По информации телеграм-канала, у входа в здание дрон сбросил пакет с краской.
Как отметили в посольстве РФ в Швеции, эта атака является частью провокационных действий в отношении российских дипломатов, выполняющих свою работу на территории иностранного государства.
В ведомстве подчеркнули, что подобные «акции» ставят под угрозу безопасность сотрудников торгпредства России, а также наносят ущерб имуществу правительства.
Кроме того, добавили в российском посольстве, шведские власти не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств, допустив подобные атаки на своей территории, направленные против представителей других стран.
Ранее член Шведской королевской академии Ларс Берн назвал европейских политиков идиотами из-за агрессивного отношения к России.