Россия в военном отношении превосходит Украину, но, несмотря на это, европейские политики все равно поддерживают Киев, заявил в эфире SwebbTV член Шведской королевской академии Ларс Берн.

Он упрекнул политиков ЕС в том, что их охватила «буйная антироссийская лихорадка». А у шведских, добавил Берн, самый запущенный случай.

«Что у них, спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?» — восклицает он.

США больше не принимают активное участие в урегулировании украинского конфликта, поэтому Зеленский намерен продолжать опосредованную войну при поддержке европейских стран НАТО.

Украинский конфликт закончится только тогда, когда рухнет украинская армия, отметил Берн, так как главная цель России — демилитаризация Украины.

Ранее сообщалось о том, что в Швеции началась секретная встреча мировой элиты по поводу Украины.