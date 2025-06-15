Шведский эксперт Ларс Берн назвал европейских политиков идиотами
В Швеции пришли в ярость из-за Украины
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Россия в военном отношении превосходит Украину, но, несмотря на это, европейские политики все равно поддерживают Киев, заявил в эфире SwebbTV член Шведской королевской академии Ларс Берн.
Он упрекнул политиков ЕС в том, что их охватила «буйная антироссийская лихорадка». А у шведских, добавил Берн, самый запущенный случай.
«Что у них, спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?» — восклицает он.
США больше не принимают активное участие в урегулировании украинского конфликта, поэтому Зеленский намерен продолжать опосредованную войну при поддержке европейских стран НАТО.
Украинский конфликт закончится только тогда, когда рухнет украинская армия, отметил Берн, так как главная цель России — демилитаризация Украины.
Ранее сообщалось о том, что в Швеции началась секретная встреча мировой элиты по поводу Украины.