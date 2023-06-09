Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде, сообщили губернатор Белгородской области у себя в соцсетях. По его информации, БПЛА загорелся.

По словам главы региона, пострадавших нет. Были повреждены крыша здания и два автомобиля.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», – сообщил Гладков.

Он также отметил, что на месте инцидента находятся мэр Белгорода Валентин Демидов и оперативные службы.

9 мая БПЛА попал в жилой дом в Воронеже. Из-за осколков беспилотника пострадали три человека, но их госпитализация не потребовалась. Также, по сообщениям губернатора Воронежской области Александра Гусева, помещения в здании были пустыми.

С начала специальной военной операции приграничные территории РФ подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ. Чаще всего беспилотники атакуют Белгородскую область. Власти регулярно отслеживают ситуацию и ликвидируют последствия от атаки БПЛА.

Весной БПЛА также залетали вглубь России. В мае несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Москву и Подмосковье. Пострадавших не было.

3 мая ВСУ атаковали резиденцию Кремля. Президента России Владимира Путина в этот момент в ней не было.