Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске в день города

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о атаке вражеского беспилотника на административное здание в Курске. Об этом глава региона сообщил в воскресенье, 24 сентября.

«В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», – написал Старовойт.

Накануне губернатор поздравил жителей Курска с днем города. Ранее власти города сообщили, что массовых мероприятий проходить в нем не будет в целях соблюдения безопасности. Вместо этого различные локации с развлечениями в честь праздника будут размещены в некоторых районах Курска.

В феврале в Курской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности. Такой же установлен в Брянской и Белгородской областях.

С начала специальной военной операции РФ на Украине ВСУ часто предпринимают попытки атаковать приграничные территории. Украинские военные используют беспилотники, минометы, а также артиллерию. Участились случаи ракетных атак.

23 сентября СМИ сообщили о сбитом на подлете к Белгороду вражеском беспилотнике. Пострадавших и разрушений нет.