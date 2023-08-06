Беспилотники американской коалиции 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии
Фото: [Валерий Шарифулин/ТАСС]
Международная «коалиция» под эгидой Соединенных Штатов Америки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации на территории Сирии. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя ЦПВС РФ Вадим Кулить. Его слова передает издание ТАСС.
Кулить заявил, что речь идет о том, что коалиция не согласовывала с РФ полеты дронов на территории страны. Он подчеркнул, что с их стороны было зафиксировано 14 нарушений.
Он также сообщил, что всего установлено 16 нарушений четырьмя истребителями F-16, шестью F-35, двумя «Рафалями», двумя «Тайфунами» и двумя БПЛА MQ-1C.
Недавно американский беспилотник опасно приблизился к российскому Су-34 на территории Сирии. Это произошло 30 июля, возле населенного пункта Ракка.