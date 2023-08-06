Беспилотники американской коалиции 14 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Международная «коалиция» под эгидой Соединенных Штатов Америки 14 раз нарушила протоколы деконфликтации на территории Сирии. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя ЦПВС РФ Вадим Кулить. Его слова передает издание ТАСС .

Кулить заявил, что речь идет о том, что коалиция не согласовывала с РФ полеты дронов на территории страны. Он подчеркнул, что с их стороны было зафиксировано 14 нарушений.

Он также сообщил, что всего установлено 16 нарушений четырьмя истребителями F-16, шестью F-35, двумя «Рафалями», двумя «Тайфунами» и двумя БПЛА MQ-1C.

Недавно американский беспилотник опасно приблизился к российскому Су-34 на территории Сирии. Это произошло 30 июля, возле населенного пункта Ракка.