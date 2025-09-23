Беспилотники-невидимки или подводный апокалипсис? Эксперт рассказал, каким «секретным оружием» пугает мир Ким Чен Ын

Как предположил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, под этой формулировкой могут скрываться средства доставки ядерных зарядов.

Эксперт выделил два ключевых направления: разработка новых ракетных комплексов и создание стратегических автономных систем — беспилотных аппаратов, способных действовать в воздушной и подводной среде.

Коротченко обратил внимание на значительные технологические достижения КНДР, указав на возможное наличие у нее аналога российского подводного дрона «Посейдон». При этом он подчеркнул, что важную роль в ускоренном развитии военной программы Пхеньяна играют его спецслужбы, активно занимающиеся добычей секретной информации и передовых технологий из западных стран.

Ранее политолог Маркелов заявил о том, что Трамп не сможет добиться полной денуклеаризации КНДР.