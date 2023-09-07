Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар

ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников. Об этом в четверг, 7 сентября, заявили в администрации Запорожской области.

По данным ведомства, жертв и разрушений зафиксировано не было. Дополнительная информация выясняется. В администрации уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

28 августа городская администрация Энергодара сообщила о падении двух украинских дронов. Как уточнили в ведомстве, один БПЛА упал возле военно-гражданской администрации, второй – возле жилого дома. Жертв не было.

14 августа ВСУ обстреляли Энергодар, в результате чего погиб местный житель и его собака.

Энергодар перешел под контроль ВС РФ в начале марта 2022 года. В городе расположена одна из крупнейших в Европы атомных электростанций – Запорожская АЭС. ВСУ регулярно устраивают провокации, обстреливая город, чтобы запугать жителей и обострить риски атомной катастрофы.