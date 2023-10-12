Бесстыдство, наглость и геноцид: глава Ирана высказался о блокировании сектора Газа израильтянами

Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил, что нахальство израильских властей перешло все границы. Они идут на откровенные преступления.

Он поговорил по телефону с сирийским лидером Башаром Асадом и указал на то, что палестинцы, проживающие на блокированной территории, теперь лишены доступа к элементарным человеческим потребностям: воде, электроэнергии, лекарствам и пище. Это является нарушением международных договоров. Об этом разговоре сообщило ТАСС.

«Наглость и бесстыдство экстремистского кабинета этого режима перешли все границы», - подчеркнул Раиси.

По мнению Асада, теперь все арабские страны должны выработать между собой тактику по защите прав палестинского народа. Это надо сделать незамедлительно, поскольку проволочки в этом процессе влекут за собой новые преступления Израиля.