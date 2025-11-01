«Бежал из Аризоны из-за пропаганды»: почему многодетный отец из США предпочел Россию и ушел на СВО?

Многодетный отец из США Дерек Хаффман, переехавший в Россию и участвующий в специальной военной операции (СВО), обратился с видеобращением к президенту РФ Владимиру Путину, передает ТАСС.

В своем обращении американец выразил благодарность за предоставленное гражданство, отметив, что Россия тепло приняла его и его семью.

«Хочу поблагодарить президента Путина», — подчеркнул он.

Хаффман подал заявление на получение российского гражданства перед заключением контракта с Министерством обороны РФ. Во время очередного отпуска из зоны боевых действий он узнал, что он, его супруга и три дочери стали полноправными гражданами России.

Семья Хаффмана переехала в РФ в 2025 году из Соединенных Штатов. Решение о переезде было принято после того, как в 2022 году семья безуспешно пыталась перебраться из Аризоны в Техас, надеясь избежать нарастающего влияния ЛГБТ-пропаганды. Однако, как отметил Хаффман, вскоре эти тенденции распространились на все штаты.

В настоящее время американский доброволец продолжает службу по контракту с Минобороны РФ в зоне СВО. Вместе с супругой он воспитывает трех дочерей в возрасте 10, 11 и 12 лет.

