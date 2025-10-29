Ветеран СВО рассказал о пользе программы «Герои Подмосковья» для развития России

Региональная программа «Герои Подмосковья», направленная на совершенствование управленческих компетенций участников специальной военной операции, будет полезна не только для военных, но и для развития России в целом. Об этом рассказал финалист программы «Герои Подмосковья», ветеран СВО, лейтенант запаса Игорь Какушкин.

В проекте могут принять не только жители Подмосковья, но и другие россияне. Программа позволит создать коллектив квалифицированных и компетентных управленцев из числа участников СВО. В будущем они смогут занимать руководящие должности в государственных органах Подмосковья, органах местного самоуправления, а также в частных компаниях.

«Если говорить шире, зачем вообще нужны такие программы — я думаю, что это не просто помощь ветеранам, а помощь государству. Сейчас стране нужны новые кадры, адаптированные к современным условиям. Люди, которые прошли СВО, уже доказали свою преданность, выдержку и честность. Это новая, живая кровь для системы», — рассказал Какушкин.

Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.