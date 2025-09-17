Бежавший из Украины депутат объяснил причину отъезда

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук был вынужден покинуть Украину, опасаясь за безопасность своей семьи. Он заявил, что планировал остаться, но угрозы заставили его принять другое решение. Об этом сам депутат заявил в колонке, опубликованной в ТАСС .

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что покинул Украину, опасаясь за безопасность своей семьи. Он рассказал, что первоначально планировал остаться и продолжать борьбу с нынешней властью внутри страны.

Однако, по его словам, угрозы стали исходить не только в его адрес, но и в адрес его близких. Он принял решение уехать, осознав, что не сможет их защитить. Сейчас Дмитрук находится за пределами Украины. Он подчеркнул, что за границей продолжит вести свою деятельность.

