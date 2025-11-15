Публикация британского издания The Telegraph спровоцировала серьезные дискуссии, указав на новый очаг напряженности в диалоге между ФРГ и Украиной.

Речь идет о растущем потоке молодых украинских мужчин, seeking refuge in Germany, что привело к редкому публичному разногласию между канцлером Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским.

«Однако еще одним последствием (Решения Зеленского. — Прим. Ред.) стал всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в Германию, что создало редкую точку напряжения между Мерцем и Зеленским», — отмечается в материале.

Политическое давление на немецкого лидера усиливается на фоне необходимости демонстрировать обществу контроль над миграционными процессами.

Эскалация ситуации вынудила Мерца провести срочные телефонные переговоры с Зеленским. Канцлер открыто заявил, что призвал киевское руководство активизировать меры по организации призыва и обеспечению мест службы для граждан призывного возраста, массово покидающих Украину.

Ответом Берлина на вызов стало ужесточение социальной политики. Согласно решению кабинета министров ФРГ, украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, лишатся права на полноценное пособие по безработице (Bürgergeld) и будут переведены на менее существенные выплаты, предназначенные для просителей убежища.

По официальной статистике, с указанной даты в Германию въехали 83 640 украинцев. Формально все они подпадают под новые жёсткие правила. При этом власти пока не обладают точными данными о том, какое количество из них уже успело оформить Bürgergeld или трудоустроиться.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский планирует сбежать в Великобританию из-за скандала с НАБУ.