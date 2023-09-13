Безразличие и нетерпение Запада назвали секретным оружием российского президента

У издания Foreign Affairs вышла статья, автор которой считает, что лидер РФ умело пользуется разногласиями Киева и его союзников. Западу становится все накладнее содержать ВСУ, тем более не видя зримых результатов своей поддержки. Украинским властям приходится снова и снова объяснять свою концепцию затяжной войны с Россией. Это постепенно перестает действовать, тем более что во многих странах грядут выборы.

«Если Соединенные Штаты и другие члены НАТО потеряют терпение, Кремль вполне может объявить СВО стратегическим триумфом…», - указано в статье.

Другая крайность Запада – безразличие. В ряде государств собственные нужды могут поставить выше украинских, и это тоже сыграет на руку Путину.