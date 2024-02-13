BI: реакция западных политиков на интервью Путина лишь повысила его популярность

Резкая реакция лидеров западных государств на недавнее интервью президента РФ Владимира Путина с журналистом Такером Карлсоном лишь сыграла ему на руку, повысив популярность. Соответствующее заявление сделали авторы в своем материале для Business Insider .

Журналисты отметили, что шумиха вокруг данного интервью стала проекцией взглядов Путина на более широкую аудиторию. Они подчеркнули, что ситуация сложилась таким образом благодаря западным политикам, обратившим внимание массы на интервью при помощи своей реакции.

В издании выразили мнение, что российский лидер смог донести позицию своей страны до избирателей и политиков в Соединенных Штатов. Это поспособствует формированию негативного отношения к помощи Киеву, считают авторы.

«От Украины до Европы и США ход событий...оборачивается в его пользу», — считают в издании.

Владимир Путин является кандидатом на пост президента РФ на выборах, запланированных 15-17 марта. В президентской гонке также участвуют Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).