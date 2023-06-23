Библиотеку в Одессе лишили имени Маяковского

Одесский облсовет лишил имени русского и советского поэта Владимира Маяковского юношескую библиотеку. Об этом сообщил украинский телеканал «Обществознание». Заседание совета прошло в пятницу, 23 июня.

«Одесская областная библиотека для юношества имени Владимира Маяковского сменила название на «Одесская областная библиотека для юношества», – говорится в сообщении.

Источник уточнил, что переименование учреждения поддержали на общественных слушаниях.

Отказ от советского прошлого и русской культуры на Украине фиксируется с 2015 года. За это время в украинских городах снесли десятки памятников, переименовали множество учреждений культуры, лишая их имен известных русских и советских писателей и деятелей.

В конце декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятник русской императрице, основательнице города Екатерине II, а также русскому полководцу Александру Суворову. Монументы должны быть помещены в Одесский национальный художественный музей.