Bild опубликовал четырехэтапный теоретический сценарий «нападения» РФ на НАТО

Журналисты таблоида Bild разместили сценарий теоретического нападения РФ на Североатлантический альянс. В издании утверждают, что сценарий был основан на представленном парламенту документе.

Исходя из текста данного сценария, российская атака будет состоять из 4 фаз. Первая, по словам журналистов, заключалась бы в кампании с целью дезинформации в СМИ и соцсетях для раскола общества на Западе. Сообщается, что также были бы возможны кибератаки на западные объекты критической инфраструктуры.

По утверждениям издания, в ходе 2-й фазы руководство РФ начало бы маневры войск на границах государств-членов НАТО с шпионажем и продолжением кибератак. Возможно также уничтожение ряда космических спутников и атаки на химические и атомные предприятия на территории Германии.

Третья фаза, утверждают журналисты, будет заключаться во вторжении армии РФ на территорию НАТО. В ходе 4-й фазы уже бы разворачивались бои на суше, в воде, воздухе и космосе. Не исключается также вероятность применения Россией биологического, химического и ядерного вооружения, а также ЭМИ для сожжения вражеских электронных устройств.