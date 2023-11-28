Bild: рейтинг канцлера Шольца рухнул вниз

Немцы возлагают на него персональную вину за финансовую катастрофу, приведшую к дыре в бюджете размером в 60 млрд евро.

Согласно опросу INSA, Шольц опустился на 17-е место из 20 в рейтинге германских политиков. После его избрания популярность канцлера оценивалась в 50 баллов, а сейчас лишь в 35,5.

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По мнению авторов опроса, к падению привели «слабые министры, крупные технические ошибки в действиях правительство и неудачная коммуникация».

Лидером рейтинга является министр обороны Борис Писториус (50,4 балла), замыкает двадцатку сопредседатель партии «Левые» Джанин Висслер (31,5).