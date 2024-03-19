Bild: рейтинг партии Шольца вырос благодаря отказу поставлять Киеву Taurus

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца упрочила свои позиции в немецком обществе, так как продолжает упорно отказываться поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом, как пишет пишет Bild, свидетельствуют данные, проведенного институтом Insa замером общественного мнения. Кроме того, в связи с аналогичной позицией, как на дрожжах растет рейтинг партии «Альтернатива для Германии», которая последовательно выступает за мирное урегулирование украинского конфликта.

«Говоря об АдГ и СДПГ, выигрывают две партии, которые решительно выступают против поставок крылатых ракет (Taurus)», — говорится в публикации.

Напомним, на минувшей неделе депутаты бундестага Германии в очередной раз отклонили инициативу поставок киевскому режиму крылатых дальнобойных ракет Taurus.

Как пояснял не раз Олаф Шольц, отправка Украине указанных типов вооружений в обязательном порядке предполагает присутствия рядом с пусковыми установками военнослужащих бундесвера, а значит их прямое нахождение на Украине, чего допустить невозможно.