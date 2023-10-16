Bild: В Германии срывают флаги Израиля

По данным источника, флаги были размещены на флагштоках у государственных учреждений и администраций в таких городах как Берлин, Эрфурт, Крефельд, Мерс, а также в Штральзунде и Шверине. Отмечается, что дважды были украдены израильские флаги в Виттене и Реклингхаузене.

7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС выпустило по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет. Впервые за 50 лет палестино-израильский конфликт обострился и повлек за собой тысячи жертв с двух сторон.

В странах Европы начались активные акции в поддержку Израиля. Так, в Германии в цвета израильского флага были окрашены Бранденбургские ворота, а в Париже – Эйфелева башня. Несмотря на это, в европейских государствах проводятся акции и в поддержку Палестины и движения ХАМАС, чему власти противостоят.

Ранее официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что любые попытки организовывать акции в поддержку ХАМАС будут пресекаться. Если в ней, по его словам, участвуют граждане без гражданства Германии, они могут быть депортированы.