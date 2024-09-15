Глава киевского режима Владимир Зеленский во время своего предстоящего визита в США намерен Белому дому в обмен на разрешение бомбить вглубь России американским дальнобойным оружием посулить локальное прекращение огня, пишет германская Bild*.

Как стало известно немецким журналистам со ссылкой на инсайд по обе стороны океана, Киев якобы даже готов «на определенных участках» на временную заморозку боевых действий.

«В обмен на это Зеленский во время визита в США потребует разрешить удары вглубь России», — приводится в материале издания.

Ранее мы писали, что администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой продлить действие президентских полномочий по сокращению численности (PDA) для отправки оружия на Украину до 2025 года.

Продление данных полномочий позволит администрации президента США после завершения своего срока пребывания на должности действующего президента США Джо Байдена передать Украине помощь на сумму $5,8 млрд. Военную помощь будут отправлять Киеву небольшими партиями несколько раз в месяц.

* — внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов