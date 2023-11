Билл Гейтс заявил, что ИИ позволит людям перейти на трехдневную рабочую неделю

Об этом бизнесмен сообщил в подкасте What Now? with Trevor Noah, комментируя развитие ИИ-технологий.

«Если в конечном итоге вы попадете в общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, хорошо», – отметил Гейтс.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ к 2030 году должна войти в пятерку стран мира по основным характеристикам ИИ, а также наладить межотраслевое сотрудничества более с чем 30 дружественными странами.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями региональных избирательных комиссий отметил, что ИИ не сможет заменить человеческое душевное отношение к людям. Несмотря на это, российский лидер отметил, что РФ продолжит заниматься внедрением современных технологий, в том числе в избирательные процессы.