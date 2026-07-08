Битва за наследство Трампа: политолог раскрыл тайны союза Вэнса и Рубио

Издание Axios вновь подняло тему преемника Дональда Трампа. В СМИ курсировали слухи о том, что вице-президент Джей Ди Вэнс теряет позиции, а госсекретарь Марко Рубио вскоре заявит о своих амбициях. Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что говорить о выбывании Рубио из гонки преждевременно, а позиции Вэнса могут укрепиться благодаря успеху на иранском треке.

По словам эксперта, приближаются промежуточные выборы — традиционный водораздел, после которого действующий президент переходит от активной политики к подготовке будущей предвыборной платформы. В последнее время в СМИ появлялись слухи, что Марко Рубио может заявить о своих амбициях, а Вэнс провалил иранские переговоры. Однако новая информация противоречит этому: роль Вэнса в подписании меморандума между США и Ираном, как сообщается, вернула доверие Трампа к вице-президенту.

Трамп, по словам политолога, уже не удивляет своей непредсказуемостью. Константой остается упор на собственное величие, а оценки союзников и противников меняются в зависимости от ситуации. В треугольнике Вэнс-Рубио-Трамп реально поверить в амбиции вице-президента — просто так им не становятся. Но и Рубио с большой вероятностью не считает потолком своей карьеры руководство Госдепом.

Говорить о том, что Рубио выбывает из гонки, преждевременно. Но если несколько месяцев назад позиции Вэнса выглядели блекло, то при подтверждении данных Axios карт на руках у вице-президента больше. Трамп, как показывает практика, склонен к личным и иногда парадоксальным решениям. Он назначит продолжателем своего дела только того, кого пожелает сам. Вопрос лишь в том, поддержат ли такого кандидата на республиканских праймериз. В зависимости от итогов президентского срока поддержка Трампа может стать как плюсом, так и минусом, поэтому не исключено сознательное отдаление от фигуры действующего президента с расчетом на изменение политического климата в Вашингтоне.