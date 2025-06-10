Бизнесмен Бут оценил протесты в Лос-Анджелесе

Бизнесмен Виктор Бут дал оценку протестам в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, в этом отношении вспоминается известный анекдот: «Почему в США не бывает госпереворотов? Потому что там нет американского посольства».

Бизнесмен подчеркнул, что, судя по всему, в Калифорнии «какое-то посольство» имеется, организующее протесты. Это, естественно, те демократы, которые сильно недовольны политикой Трампа.

Ранее также сенатор Пушков оценил беспорядки в Лос-Анджелесе.