Заморский монстр добрался до Химок: гигантский таракан напугал жителей многоэтажки

Общество

Фото: [istockphoto.com/ananaline]

Необычно крупного таракана, похожего на американского представителя экзотического вида, заметили у входа в подъезд жилого дома в Химках, сообщает REGIONS со ссылкой на местные соцсети.

Впечатляющее по своим размерам насекомое обосновалось на стене дома номер 27 по улице Пожарского в микрорайоне Левобережный. По словам очевидцев, гигантский экземпляр с красновато-коричневым телом и длинными лапками устроился прямо у входа в подъезд.

В комментариях к снимку горожане сошлись во мнении, что в объектив попал американский таракан, длина которого во взрослом возрасте может достигать четырех сантиметров. Несмотря на название, родина этих существ — Африка, однако они давно расселились по теплым уголкам планеты, предпочитая селиться в подвалах, коммуникациях и влажных подсобных помещениях.

Для Подмосковья такие встречи остаются редким исключением, хотя некоторые старожилы отмечают, что сталкивались с подобными насекомыми и раньше. Основной версией появления тропического гостя на улице эксперты и местные жители считают побег из домашнего террариума.

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Химки

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