Более 200 компаний Подмосковья получили поддержку от Фонда микрофинансирования в 2026 году

В Подмосковье с начала года поддержку Московского областного Фонда микрофинансирования получили 202 компании. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всего с января по октябрь было выдано 212 займов на общую сумму ₽514,6 млн. Больше всего займов выдали по программам «Производство» и «Социальный бизнес». По этим направлениям выдали 51 и 46 займов соответственно на суммы ₽141 млн и ₽75 млн соответственно.

К примеру, поддержку получила компания из Клина ООО «Натуральные сладости». Фабрике леденцов и карамели Candy Mood выдали ₽1,5 млн под 7,5%. Средства были направлены на закупку сырья.

Поддержка предпринимателей — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в Подмосковье направили почти ₽18 млрд.