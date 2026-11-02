«Цой жив» на пластике: житель Подмосковья превратил дворовую лавочку в арт-объект

Общество

Фото: [Александр Храмов]

Оригинальную скамейку с имитацией уличных надписей установил у своего подъезда житель Щелкова Александр Храмов, сообщает REGIONS со ссылкой на пост автора креативного арт-объекта.

Привычная дворовая лавочка пре доставила жителям подмосковного города повод для удивления. Местный мастер Александр Храмов демонтировал старую сосновую доску и смонтировал вместо нее прочную 24-миллиметровую плиту из HPL-пластика весом более 17 килограммов.

Главной изюминой конструкции стали детали в стиле уличного творчества. С помощью лазерной гравировки на поверхность нанесли знаменитые надписи вроде «Цой жив», «За ВДВ», «Будь мужиком!» и классическую фразу про Кису и Осу. Для полной завершенности образа мастер слегка тонировал деревянную основу лавочки.

Стоит отметить, что Александр уже знаком горожанам по другим творческим инициативам. Ранее он украсил 51 опору освещения на улице Парковой оригинальными табличками с животными, превратив обычные улицы в настоящее городское сафари.

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