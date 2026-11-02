Россиянин расстрелял знакомого из ружья во время застолья
На Ямале ссора на застолье закончилась расстрелом собутыльника
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
На Ямале правоохранители арестовали жителя села Ныда, расстрелявшего своего знакомого. Об отправке подозреваемого в СИЗО сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.
Трагедия разыгралась 25 октября в Надымском районе. Пьяная посиделка двоих мужчин переросла в бурную ссору, в разгар которой один из участников конфликта схватился за охотничье оружие.
Злоумышленник дважды выстрелил в оппонента из ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.
В настоящее время стрелок находится под стражей. Силовики проводят комплекс криминалистических экспертиз и устанавливают все детали произошедшего.