Россиянин расстрелял знакомого из ружья во время застолья

На Ямале правоохранители арестовали жителя села Ныда, расстрелявшего своего знакомого. Об отправке подозреваемого в СИЗО сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Трагедия разыгралась 25 октября в Надымском районе. Пьяная посиделка двоих мужчин переросла в бурную ссору, в разгар которой один из участников конфликта схватился за охотничье оружие.

Злоумышленник дважды выстрелил в оппонента из ружья. От полученных ранений пострадавший скончался на месте до прибытия медиков.

В настоящее время стрелок находится под стражей. Силовики проводят комплекс криминалистических экспертиз и устанавливают все детали произошедшего.