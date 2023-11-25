Бюджетные проблемы вызвали тяжелый государственный кризис в Германии

На данный момент ФРГ оказалась в «тяжелом государственном кризисе» из-за больших проблем с бюджетом. Соответствующее заявление сделал баварский премьер-министр Маркус Зедер, его слова передает издание ТАСС .

По словам премьера, у правящей Германией коалиции отсутствуют «план и голова» для того, чтобы продолжать решать трудности, с которыми сталкивается государство. Политик выразил мнение, что текущее немецкое правительство уже изжило себя, а место кабмина – в оппозиции.

Недавно немецкий Минфин решил практически полностью заморозить ассигнования из федерального бюджета на 2023 год на фоне решения Федерального конституционного суда ФРГ, признавшего неправомерным решение правительства о перераспределении десятков миллиардов евро из фонда в фонд 2 года назад.