Мероприятие пройдет в курортном местечке Бюргеншток, расположенном недалеко от города Люцерн. Все дело в том, что для организации конференции в этой местности ввели бесполетную зону, которая запрещает использование в том числе дронов. Именно с их помощью ученые и ветеринары могут следить за детенышами косули, которые прячутся на фермерских полях, где могут погибнуть из-за комбайнов.

Как пишет издание, для спасения детенышей косули местное охотничье общество с помощью дронов с тепловизорами осматривает поля, на которых в ближайшее время будет производиться уборка. Выясняя местоположение животных, специалисты могут эвакуировать их из потенциально опасной зоны, а после того, как уборка комбайнами будет завершена, детенышей косули возвращают обратно.

Как отметил глава Охотничьего общества Люцерна Фабиан Штадельманн, благодаря дронам за год удается спасти от 80 до 90 детенышей.

По сообщениям газеты, депутат парламента от Швейцарской народной партии Франц Грютер планирует отправить правительству запрос, касающийся использования дронов в бесполетной зоне с целью сохранения жизней животных. На данный момент Ассоциация по спасению детенышей косули смогла добиться сокращения радиуса такой зоны с 46 до 27 километров вокруг Бюргенштока.

Конференция, посвященная конфликту на Украине, состоится в Швейцарии с 15 по 16 июня. Свое участие на ней подтвердили около 80 государств. Российская сторона на мероприятии присутствовать не будет.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на избавление от украинского лидера Владимира Зеленского потребуется год.